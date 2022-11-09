مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يعقد اجتماعه العادي

الوطن|رصد

عقد مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الاربعاء اجتماعًا بحضور رئيس مجلس الإدارة فرحات بن قداره وأعضاء مجلس الإدارة.

وحضر من أعضاء مجلس الإدارة كلًا من عضو مجلس الإدارة للاستكشاف وتطوير الاحتياطي والتخطيط خليفة عبد الصادق، وعضو مجلس الإدارة للإنتاج والصحة والسلامة أحمد عمار، وعضو مجلس الإدارة للإدارية والخدمات والموارد البشرية، وعضو مجلس الإدارة للصناعات النفطية والحاسب الآلي والتفتيش والقياس مسعود سليمان.

وناقش الاجتماع جدول الأعمال العادي المعروض على مجلس الإدارة وما يتخذ من إجراءات بالخصوص.