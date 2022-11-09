ليبيا.. ما حقيقة إصابة مرضى مستشفى العيون طرابلس بـ"العمى"؟

تداولت صفحات ليبية على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات بشأن إصابة مرضى يتلقون العلاج في مستشفى العيون طرابلس بـ”العمى”، جراء حقنهم بـ”أدوية ملوثة”.

ونقلت الصفحات أنباء عن “مرضى أجروا عمليات زراعة قرنية، وأصيبوا بالعمى جراء الحقن الملوثة، أو استخدام أدوات سيئة خلال عملية الحقن”.

ووصفت مديرة مستشفى العيون طرابلس، رانيا الخوجة، تلك الأنباء بـ”الشائعات”، نافية وجود “أدوية فاسدة أو ملوثة أو منتهية الصلاحية” داخل المستشفى. وأضافت:

حقن “أفاستين”

علاج “مصابي الحساسية”

“واقعة عادية”

من جانبه، علّق الطبيب في مستشفى العيون، بكير عفان، على تلك الشائعات، قائلا لموقع “سكاي نيوز عربية”: