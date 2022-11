ليبيا – تلقى رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اتصالًا هاتفيًا من فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي.

بيان صحفي مقتضب صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد متابعة الجانبين خلال الاتصال الهاتفي التعاون السياسي والاقتصادي بين ليبيا وتركيا.

وأضاف البيان: إن أقطاي نقل للدبيبة تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الشعب الليبي.

