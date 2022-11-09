السفير الأمريكي: الرئاسي أطلعني على جهود حل المأزق السياسي

الوطن|متابعات

استقبل المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي اليوم الأربعاء، السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وقال نورلاند: أطلعني المجلس الرئاسي على الجهود المبذولة لحل المأزق السياسي وتعزيز المصالحة والتوزيع العادل للموارد، وتشكيل وحدة عسكرية مشتركة، مضيفاً أنه من الواضح أن الليبيين سئموا التأجيل ويريدون رؤية اتفاق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات وحكومة موحدة يمكنها تقديم الخدمات والسلام الذي يستحقه الليبيون

وبحث الاجتماع الذي عقد في مقر المجلس الرئاسي في طرابلس، جهود المجلس لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحلة الصعوبات التي تعيق إجرائها.

وأكد الاجتماع أن تحشيد المجتمع الدولي يحب أن يتم لحل مشكلة القاعدة الدستورية، كما تناول اللقاء المصالحة الوطنية وأهميتها لتحقيق الاستقرار في البلاد.