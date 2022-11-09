الوطنية للنفط تكشف عن إنتاج النفط والمكثفات والغاز خلال 24 ساعة

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و207 ألف برميل، خلال 24 ساعة الماضية..

وأوضحت مؤسسة النفط، عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، أن إنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل عن نفس الفترة.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 800 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن كمية الغاز المستهلكة خلال 24 ساعة الماضية 607 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و83 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن كمية الغاز المستهلكة من مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 82 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 28 مليون قدم مكعب.