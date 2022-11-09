البحث الجنائي بنغازي يضبط الجناة في قضية قتل سالم العبدلي

العنوان – بنغازي

كشفت الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي ضبط متهمين اثنين في جريمة قتل المواطن سالم محمود العبدلي طعناً.

وأضافت الإدارة عبر حسابها على “فيسبوك” أن ضبط الجناة تم بعد ساعات من وقوع الجريمة التي وقعت أمام مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.

وتعرض المغدور به الموظف بالمحكمة سالم العبدلي للطعن بآلة حادة أمام زوجته وأولاده بإحدى الطرق العامة بمدينة بنغازي.

ووقعت الجريمة عقب خروج العبدلي من مستشفى الجلاء حيث توقفت سيارة نوع هيونداي أزيرا سوداء اللون، يستقلها ثلاثة أشخاص، وقاموا بطعنه في الرقبة بسلاح أبيض.