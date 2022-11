الدبيبة لـ نورلاند: القاعدة الدستورية الانتخابية ما زالت غير واضحة المعالم

ليبيا- عقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة اجتماع عمل مع مبعوث واشنطن الخاص سفيرها في ليبيا ريتشارد نورلاند ووفد السفارة الأميركية.

بيان صحفي صدر المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أشار لمشاركة وزيرة الخارجية بالحكومة نجلاء المنقوش إلى جانب القائم بالأعمال الأميركي “ليزلي أوردمان” والفريق السياسي بالسفارة في الاجتماع المكرس لمناقشة جهود إنجاح الانتخابات الرئاسية والتشريعية ومعالجة العوائق التي تواجه تنفيذها.

وبحسب البيان، رحب نورلاند بمساعي حكومة تصريف الأعمال واستعدادها لإجراء الاستحقاقات الانتخابية حال توافر القاعدة الدستورية والمتمثلة بتنفيذ محاكاة للانتخابات، مجددًا تأكيد رغبة الولايات المتحدة في دعم ليبيا من أجل المضي في هذه الاستحقاقات باعتبارها الهدف الرئيسي لكافة الشعب الليبي.

ونقل البيان عن الدبيبة تشديده على ضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحة الصعوبات التي تعيق إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وأهمها القاعدة الدستورية التي ما زالت غير واضحة المعالم، مؤكدًا استعداد حكومته للقيام بدورها المناط بها من أجل إنجاح الأمر.

وأضاف البيان: إن المجتمعين ناقشوا عودة السفارة الأميركية للعمل بالعاصمة طرابلس وتقديم خدماتها وملفات اقتصادية وقانونية مشتركة والتعاون المثمر لخلق شراكة فاعلة، فضلًا عن استعراض الإنفاق الحكومي وخطوات حكومة تصريف الاعمال للإفصاح والشفافية ودعم ما تم اتخاذها في هذا الإطار.

