المدعي العام للمحكمة الجنائية يقدم إحاطته أمام مجلس الأمن عقب زيارته لليبيا

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قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، اليوم الأربعاء، التقيت الثلاثاء القائد العام المشير خليفة حفتر والمدعي العسكري في بنغازي، وتوخيت الوضوح الشديد هناك.

وأضاف خان خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي، خضت نقاشات صريحة مع السلطات في ليبيا، وعقدتُ في طرابلس لقاءات مع النائب العام والمدعي العسكري ووزارة العدل.

وتابع المدعي العام :”حصلنا على أدلة على مزاعم تتعلق بأفعال ارتكبتها قوات عسكرية، وسنُعيد تركيز عملنا في ليبيا على تدابير تؤدي إلى زيادة النتائج الملموسة”.

وذكر خان أن فريقه مستمر في التحقيق في طرابلس ومصراتة ومناطق أخرى عديدة، مؤكدًا أن السلطات الليبية طرف رئيسي في التحقيق ونسعى للنهوض بالشراكة مع ليبيا لتحقيق العدالة.

وأشار المدعي العام إلى أنه زار ترهونة وشاهدت المقابر الجماعية، وقد تجاوز عدد الجثث 250 جثة، عرفت هوية قليل منها.