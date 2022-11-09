الوطنية للنفط: إنتاج النفط الخام بلغ مليون و207 ألف برميل خلال 24 ساعة

العنوان – طرابلس

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و207 ألف برميل،وإنتاج المكثفات بلغ 52 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية..

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي 800 مليون قدم مكعب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت أن كمية الغاز المستهلكة خلال 24 ساعة الماضية 607 مليون قدم مكعب للشركة العامة للكهرباء، و83 مليون قدم مكعب للمؤسسة الوطنية للنفط.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أن كمية الغاز المستهلكة من مجمع الحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى بلغ 82 مليون قدم مكعب، ومصانع الأسمنت 28 مليون قدم مكعب.