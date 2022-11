المشري لـ أونماخت: ساعون لإنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية

ليبيا- التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري بالسفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

بيان صحفي صدر عن مجلس الدولة الاستشاري تابعته صحيفة المرصد، أكد تكريس اللقاء لمناقشة جهود المجلس الرامية إلى تحقيق الاستقرار عبر إنجاز القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وملف تغيير المناصب السيادية.

وأضاف البيان: إن الجانبين تدارسا أيضًا آلية اختيار سلطة تنفيذية قادرة على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أقرب الآجال.

