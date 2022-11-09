صادرات تركيا إلى ليبيا تجاوز (2) مليار دولار خلال عشرة أشهر

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ذكر مجلس المصدرين الأتراك أن صادرات تركيا إلى ليبيا تجاوز (2) مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي.

وأوضح المجلس – بحسب وكالة الأناضول التركية – أن الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 3.3 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

واشار مجلس المصدرين الأتراك إلى أن قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بلغت ( 2 ) مليار و ( 24 ) مليون دولار.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل، وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا.

وأفاد قرنفيل أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.

وأكد أن التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على العلاقات التجارية والاستثمارية.

وقال رئيس المجلس :”أعتقد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية”.