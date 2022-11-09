الدبيبة: حكومتي تقدم الدليل للمجتمع الدولي على أن الأزمة في ليبيا مفتعلة

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، إن حكومته تقدم الآن دليلًا واضحًا إلى المجتمع الدولي على أن الأزمة السياسية في ليبيا مفتعلة، وإن المواطنين يهمهم توفير خدماتهم الأساسية وحماية أمنهم والذهاب بالبلاد إلى الانتخابات.

وأضاف الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء الـ15 للعام 2022، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس: نجحنا في مواصلة العمل متحدين من أجل خدمة الليبيين والحفاظ على الأمانة التي سلمها لنا شعبنا يوم رحب بإنهاء الانقسام ودعم الحكومة وسنواصل دائمًا خدمة الليبيين في جميع أنحاء البلاد.

وشدد رئيس الحكومة على النجاح في الحفاظ على أداء مؤسسات الدولة وتقديمها الخدمات للمواطنين في كل أرجاء البلاد بدليل تضاعف نسب الإنجاز في مشاريع عودة الحياة وذلك عبر تجنيب البلديات التورط في التجاذبات السياسية، وذلك كله في مواجهة محاولات إعادة الانقسام من جديد.