نورلاند يبدي استعداد بلاده لدعم الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة

العنوان – طرابلس

أبدى السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء استعداد الولايات المتحدة دعم الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وحذر نورلاند عقب لقائه رئيس الأركان العامة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، الفريق محمد الحداد، من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين الأجانب أقدامهم في ليبيا.

وأشار السفير الأمريكي إلى أنه ناقش مع الحداد الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية.

وأجرى المبعوث الامريكي أمس الثلاثاء في طرابلس لقاءً مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام عبدالله باتيلي، استعرض من خلاله مستجدات الأوضاع السياسية وسبل الدفع نحو الانتخابات في أقرب وقت.