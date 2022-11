الصول: هناك اجتماعات مرتقبة بين أعضاء مجلسي النواب والدولة لمناقشة القاعدة الدستورية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب علي الصول أن هناك اجتماعات مرتقبة بين أعضاء من مجلسي النواب والدولة لمناقشة القاعدة الدستورية.

الصول أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” أن اجتماعات النواب وأعضاء من مجلس الدولة تبحث عملية توحيد المؤسسات السيادية والرقابية ومنصب محافظ مصرف ليبيا المركزي.

ولفت إلى أن الاجتماع يتناول إمكانية الوصول لتوافق حول الاستفتاء على الدستور أو إيجاد قاعدة دستورية تبنى عليها قوانين الانتخابات.

وحسب مصادر برلمانية، فإن بعض العوائق تحول دون التوافق على القاعدة الدستورية، فيما تتجه اللقاءات للعمل على طرح مشروع الدستور للاستفتاء، رغم عدم الإجماع على المسار.

