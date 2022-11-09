خلال لقائه المشري .. نورلاند يُشدّد على أهمية توافق مجلسي النواب والدولة بشأن القاعدة الدستورية

طرابلس 09 نوفمبر 2022 (وال)- شدّد المبعوث والسفير الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، على أهمية التوصل إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة على قاعدة دستورية والانتقال بسرعة إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الأربعاء مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، بحضور القائم بالأعمال الأمريكي ليزلي أوردمان، بحسب تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها بموقع تويتر.

وقال نورلاند أشارك الليبيين شعورهم بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في التحرّك نحو الانتخابات، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات. (وال)

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