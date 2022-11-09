نورلاند يعرب عن دعم بلاده للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب

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أعرب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اليوم الأربعاء عن دعم الولايات المتحدة للجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وحذر نورلاند عقب لقائه رئيس الأركان العامة التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق محمد الحداد، من ترسيخ المرتزقة والمقاتلين الأجانب أقدامهم في ليبيا.

وأضاف، أنه ناقش مع الحداد الجهود الواعدة لتشكيل وحدة مشتركة كخطوة أولى نحو إعادة توحيد القوات العسكرية الليبية.

وكان نورلاند ناقش أمس الثلاثاء مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، والممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبدالله باتيلي، مستجدات الأوضاع السياسية وسبل الدفع نحو الانتخابات في أقرب وقت.