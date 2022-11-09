فريق طبي دولي يجري عمليات جراحة للأطفال مجانا بالمستشفى الجامعي طرابلس

أعلنت اللجنة العليا للملتقى الدولي لإستراتيجيات قطاع الصحة، انها وبالتعاون مع جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية عن إجراء فريق طبي دولي عمليات لجراحة الأطفال مجانا بالمستشفى الجامعي طرابلس.

وقالت اللجنة إنه بدأ استقبال حالات جراحة الأطفال وجراحة حديثي الولادة وحالات المسالك البولية اطفال والتشوهات الخلقية وذلك بالعيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي طرابلس لإجراء عمليات دقيقة من قبل الأطباء الزوار المشاركين بالملتقى.

وباشر الفريق في استقبال الحالات وإجراء العمليات الجراحية منذ أمس الأول 7 نوفمبر ويستمر إلى 12 نوفمبر الجاري.