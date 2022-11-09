تأجيل قبول أوراق المتقدمين للترشح لانتخابات المجلس البلدي بني وليد

أعلنت اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي بني وليد، اليوم الأربعاء، تأجيل قبول أوراق الراغبين في التقدم للترشح في انتخابات المجلس البلدي الجديد.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، عبدالحميد التليسي لـ«بوابة الوسط»، إن سبب التأجيل «جاء نتيجة أعمال التطوير التي تُجرى لمنظومة سجل الناخبين، والتي تشرف عليها اللجنة المركزية للانتخابات المحلية».

وأكد التليسي أنه سيتم إعلان موعد فتح باب الترشح من قبل اللجنة المركزية، الأمر الذي يعطي فرصة أمام الراغبين في الترشح لاستكمال إجراءاتهم وللاطلاع على نظام إجراءات الترشح للانتخابات البلدية وعلى لائحة الأسس والضوابط الخاصة بالانتخابات البلدية رقم (519) لسنة 2022 المنظمة للعملية الانتخابية.

إطلاق العملية الانتخابية الثانية للمجلس البلدي بني وليد

وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية، في وقت سابق، انطلاق عملية انتخاب المجلس البلدي بني وليد في دورته الانتخابية الثانية، وبدء العد العكسي لاستئناف العملية الانتخابية للبلديات المستهدفة كافة.

– ترقيم مراكز الاقتراع في بني وليد استعدادا لانتخابات المجلس البلدي

وباشرت اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد، في 13 أكتوبر الماضي، عملية توزيع وتركيب اللوحات الخاصة بأرقام مراكز الاقتراع على واجهات المدارس التي خصصت كمحطات انتخابية، وذلك في إطار التحضير لانتخابات المجلس البلدي الجديد.

وطالب مسؤول باللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي بني وليد عبر «بوابة الوسط» يومها أهالي البلدية بضرورة دعم ومساندة اللجنة لإنجاح العملية الانتخابية وانتخاب مجلس بلدي جديد يلبي تطلعات الأهالي.

لجنة الانتخابات البلدية تدعو أهالي بني وليد إلى نبذ القبلية

ودعا المسؤول «كل غيور على المدينة وأهلها والمحبين لها والحالمين برفعتها إلى أن ينبذوا القبلية المقيتة، وأن يعوا جيدًا أن كل من يسعى لتحقيق مصالحه الشخصية دائمًا يتستر وراء الحمية القبلية والعشائرية والتقسيمات الاجتماعية لحشد المناصرين».

وشدد كذلك على ضرورة وضع مصلحة المدينة «نصب أعين الجميع والخروج من شرنقة التخلف واختيار القوي الأمين» لعضوية المجلس البلدي الجديد بعد انتهاء ولاية المجلس الحالي، الذي تسلم مهامه في السابع من نوفمبر 2018.