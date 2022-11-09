أكثر من 2 مليار..حجم إنفاق النواب والدولة والرئاسي ورئاسة وزراء حكومة الدبيبة في عشرة أشهر

العنوان – طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي كشف أن حجم إنفاق مجالس النواب، والدولة، والرئاسي، ورئاسة وزراء حكومة الوحدة بلغ 2.748784843 مليار دينار.

وأشار مصرف ليبيا المركزي إلى أن هذا الإنفاق يأتي خلال الفترة الممتدة من 01 يناير إلى 31 أكتوبر من العام الجاري.

وذكر أن حجم الإنفاق لمجلس النواب ممثل في (المرتبات- والنفقات التسييرية) 774,403,956 مليون دينا، ومجلس الدولة 38,084,934 مليون دينار.

وأضاف المصرف المركزي أن حجم الإنفاق للبنود ذاتها للمجلس الرئاسي 544,865,224 مليون دينار، ومجلس الوزراء 1,391,394,729 مليار دينار.