المجلس الرئاسي: المنفي ناقش مع المبعوث الأمريكي ملف المصالحة الوطنية

استقبل المجلس الرئاسي، اليوم الأربعاء المبعوث الأمريكي إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والقائم بالأعمال الأمريكي “ليزلي أوردمان”، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

وبحث الاجتماع، جهود المجلس الرئاسي لإنجاح الاستحقاق الانتخابي، وضرورة تحشيد المجتمع الدولي لحلحة الصعوبات التي تعيق إجرائها، وأهمها القاعدة الدستورية.

كما تناول اللقاء المصالحة الوطنية وأهميتها لتحقيق الاستقرار في البلاد، وذلك وفق إيجاز صحفي نشره المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية بفيسبوك.