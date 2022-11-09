الشركسي: ليبيا تورطت بالبعثة الأممية والفساد موجود في المنظمات الدولية

الوطن / رصد

صرح عضو لجنة الحرار، أحمد الشركسي،أنّ ليبيا قد تورطت بالبعثة الأممية، لأن الفساد الموجود داخل المنظمات الدولية يعتبر بمثابة معولًا هادمًا.

وأضاف الشركسي، في تصريحات صحفية، أنّ المراحل التي مرت بها البلد قد أنتجت أطرافًا سياسية فاسدة تتحكم بالمشهد الحالي، مشيرًا إلى أنه أصبح من الصّعب طرد البعثة والبقاء على هؤلاء الأطراف ليتحكّموا بالشعب الليبي.

وأكد الشركسي أنّ سوء إدارة البعثة، والسماح لها بوضع مقترحات جديدة هو ما عطّل وضع القاعدة الدستورية إلى الآن وأجّل الانتخابات، مبيّنًا أنّ البعثة تعمل على تأجيل الانتخابات، بقولها “تحدث الانتخابات متى سمحت الظروف”.

وأوضح الشركسي أنّ البعثة في كلامها “لم تكن مبنية على عقيدة، بل على ازدواجية في المعايير، وهذا ما يقودنا للقول أنّ البعثة عي من ورطتنا في تأجيل الانتخابات”، معلقًا أنّها لم تكن جادة أو صارمة في حل الأزمة الليبية.