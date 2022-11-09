الكبير: بذلنا جهودا لتحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح بالمصرف المركزي

قال الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، إن الأزمات المُركّبة التي مرت بها بلادنا جعلت المصرف المركزي يعملُ جاهداً في ضمان الاستقرار المالي والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

جاء ذلك خلال كلمة “الكبير” أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني الذي يزور طرابلس صباح اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، والتي تُمثل أول زيارة للمجلس لليبيا بعد غياب دام حوالي خمس سنوات.

وأشار إلى جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والافصاح، وتحفيز القدرات وتأهيل الكوادر البشرية والارتقاء بوسائل الدفع الالكتروني، ودعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.