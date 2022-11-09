حمودة: التسمم هو سبب وفاة الطالبين الليبيين في ماليزيا

الوطن / رصد

قال الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية، محمد حمودة، إنّ التحقيقات الأولية تشير إلى أنّ التسمم هو الذي أدى إلى وفاة المواطنين الإثنين في ماليزيا، ولا يوجد أدلة توحي بوجود جريمة قتل.

وأضاف حمودة، خلال مؤتمر صحفي، أنّ جثامين المواطنين ستصل إلى أرض الوطن قبل يوم الجمعة، حيث سيستلمها الأهالي فور وصولها، مشيرًا إلى أنّ نتيجة التحاليل النهائية ستظهر غدًا الخميس.

واستطرد حمودة حول بيان السلطات في ماليزيا التي عثرت على جثتي طالبين ليبيين داخل شقتهما، وهما إسلام العجيلي وإسكندر الزوبي، أنّ السلطات الماليزية قد فتحت تحقيقًا موسعًا للوقوف على ملابسات الجريمة.