المبعوث الأمريكي يؤكد على أهمية الوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية بين البرلمان والدولة

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أكد، مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند على أهمية التوصل لاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

والتقى نورلاند رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية، ليزلي أوردمان، مع رئيس مجلس الدولة، خالد المشري.

وقال نورلاند، عبر تغريدة للسفارة الأمريكية، أنه تحدث المشري عن أهمية التوصل إلى توافق على قاعدة دستورية مع مجلس النواب والانتقال بسرعة إلى الانتخابات.

وأضاف، “أشارك الليبيين شعورهم بالإحباط بسبب عدم إحراز تقدم في التحرّك نحو الانتخابات خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لتأجيل الانتخابات”.