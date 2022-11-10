الكبير: الأزمة الليبية أجبرت المصرف المركزي على زيادة جهده في العمل

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أكّد محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، أنّ الأزمات المُركّبة التي مرت بها ليبيا دفعت المصرف المركزي إلى بذل المزيد من الجهود لضمان الاستقرار المالي، والحفاظ على الاستدامة المالية للدولة.

وأشار الكبير خلال كلمته أمام مجلس رجال الأعمال الليبي البريطاني الذي يزور طرابلس اليوم الأربعاء لأول مرة منذ خمس، إلى جهود مصرف ليبيا المركزي في تطوير جهود تحقيق أعلى معدلات الشفافية والوضوح، مضيفًا على ذلك دور المصرف في تحفيز القدرات، وتأهيل الكوادر البشرية، والارتقاء بوسائل الدفع الإلكتروني، ودعم الخطوات العملية لتحريك عجلة الاقتصاد، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإطلاق مشروعات التنمية ودعم المشروعات.