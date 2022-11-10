القطراني يؤكد على سعي الحكومة لتقديم الخدمات لبلدية ربيانة

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أكد نائب رئيس الحكومة الليبية، علي فرج القطراني، الأربعاء، على أن الحكومة ساعية لتقديم الخدمات اللازمة لبلدية ربيانة جنوبي شرق ليبيا.

وقال القطراني، إن لجنة الأزمة بالحكومة ستستجيب لمطالب بلدية ربيانة والمنطقة الجنوبية عموما، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والطرق والمياه والمشاريع الزراعية.

جرى ذلك في لقاء ببنغازي مع وفد من بلدية ربيانة، في حضور وزير دولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي التباوي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، يونس لعرفي، وعضو مجلس النواب عن الكفرة، عبد السلام شوها.

وأطلع الوفد القطراني، على مستجدات أوضاع المنطقة الاقتصادية والمعيشية والأمنية واحتياجاتها، والنقص في الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والطرق.

وأكد الوفد، أن عدم وصول المياه والكهرباء حال دون الاستفادة من هذه الأراضي الخصبة وتحويلها إلى مشاريع زراعية.

كما تطرق الوفد إلى عدم توفر سيارات الإطفاء التابعة للهيئة العامة للسلامة الوطنية، وعدم توفر سيارات إسعاف وسيارات قمامة بالبلدية.

وقال القطراني، سيتم توفير سيارات إطفاء وتسليمها لمدير مديرية أمن ربيانة، مؤكدًا أن ملف الطريق الرابط بين ربيانة والكفرة سيتم إحالته للدراسة لمنح إذن التعاقد ضمن مشاريع الحكومة الليبية في المنطقة الجنوبية.