دعم تشيكي لمختبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي

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رحب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في ليبيا بمساهمة قدرها نحو 355.000 دولار أمريكي من جمهورية التشيك لدعم إعادة تأهيل مختبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في بنغازي.

ويهدف برنامج الأغذية العالمي، من خلال هذا المشروع، إلى تزويد المركز بمعدات متطورة وتدريب تقني لتحسين قدرته.

وأضاف، أن لجنة توزيع الأدوية الفدرالية، بصفتها هيئة قانونية مكلفة بسلطة تنظيم سلامة وجودة الأغذية والأدوية، تلعب دورًا رئيسيًا في ضمان تلبية جميع المواد الغذائية والأدوية المستوردة للمواصفات القياسية الليبية.

وذكر البرنامج، أن ليبيا تستورد 80 في المائة من احتياجاتها من الاستهلاك الغذائي، وما يصل إلى 90 في المائة من احتياجاتها من الحبوب.

وقال، إن الأغذية الأساسية المستوردة هي دقيق القمح وزيت الذرة والحليب. وأوضح أنها تمثل حوالي 40 في المائة من جميع المنتجات الزراعية المستوردة.