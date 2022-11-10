“صحة” المنتهية تبحث إجراءات تفعيل برنامج طب الأسرة

الوطن / رصد

اجتمع مستشار وزير الصحة بالحكومة منتهية الولاية، عادل الذيب، الأربعاء، مع رئيس صندوق التأمين الصحي ومدير مؤسسة الرعاية الصحية، لمناقشة الإجراءات المتخذة لتفعيل برنامج طب الأسرة.

وقالت صفحة الوزارة عبر “فيسبوك”، إن الحضور اتفقوا على خلال الاجتماع الذي عقد بمجمع زاوية الدهماني بالعاصمة طرابلس، على ضرورة اتخاذ الإجراءات العملية للبدء في تطبيق البرنامج في 55 عيادة مجمعة كمرحلة أولى إلى حين استكمال العيادات المجمعة بالكامل.

وناقش الجانبان استكمال برامج التأمين الصحي للمتقاعدين على مستوى ليبيا، بعد إنهاء تحديث وتطوير المنظومة الخاصة بها.