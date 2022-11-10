وزارة “دفاع الدبيبة” تبحث مع السودان التعاون الأمني والعسكري 

عقد جبريل مفتاح الشتيوي مدير مكتب وزير الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأربعاء، اجتماعا مع الملحق العسكري لدولة السودان لدى ليبيا، لحبث التعاون العسكري و الأمني بين البلدين.

وحضر الاجتماع مدير مكتب التعاون الدولي ومدير إدارة تنمية الموارد البشرية ومدير مكتب تنسيق التعاون، حيث استهل الاجتماع بكلمة ترحيبية سردها “الشتيوي” أوضح فيها مدى الترابط بين الدولتين الشقيقتين الليبية و السودانية.

كما بحث الاجتماع وجوب الارتقاء بالترابط بين البلدين إلى التعاون بين البلدين العسكري و الأمني للوصول إلى مستوى الاستقرار الأمني الذي يتطلع إليه الطرفين، وكذلك سبل وصور التعاون و إمكانية تفعيل الاتفاقية المبرمة بين وزارتي الدفاع الليبية والسودانية، واختتم الاجتماع بحث الحاضرين على عقد المزيد من اللقاءات الهادفة للارتقاء بمستوى التعاون.