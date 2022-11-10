حمودة: الحكومة وافقت على انضمام ليبيا إلى المنتدى العالمي للطاقة

الوطن / رصد

أكّد الناطق باسم الحكومة منتهية الولاية، محمد حموده، موافقة مجلس الوزراء على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالمملكة العربية السعودية، والذي يشتمل على دول (opec)، لتصبح ليبيا العضو رقم 73.

وأشار حمودة في مؤتمر صحفي، إلى موافقة الحكومة على إنشاء محطة توليد للطاقة الكهربائية عبر تقنية الخلايا الشمسية في منطقة أوباري، بالإضافة لموافقتها على اعتماد مذكرة التفاهم بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الصربية.

وأضاف أن المذكرة تتعلق بالتدريب والتطوير للكادر الوظيفي العامل في الدبلوماسية الليبية والصربية، والعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.

وتابع أن الحكومة وافقت على طلب رعاية فئة المتقاعدين الفلسطينيين الذين قضوا سنوات طويلة في خدمة دولة ليبيا، بالإضافة إلى العاملين منهم في القطاع الخاص، وذلك بمنحهم الإقامة لمدة 5 سنوات، وإعفائهم من الرسوم المستحقة.