القطراني يعد بتقديم الخدمات اللازمة لبلدية ربيانة جنوبي ليبيا

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التقى، نائب رئيس الحكومة الليبية رئيس لجنة الأزمة بالمنطقة الشرقية، علي فرج القطراني، الأربعاء، مع وفد من بلدية ربيانة.

وجرى اللقاء في حضور وزير دولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، فتحي التباوي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية، يونس لعرفي، وعضو مجلس النواب عن الكفرة، عبد السلام شوها.

وقدم الوفد، خلال اللقاء، إحاطة حول مستجدات أوضاع المنطقة الاقتصادية والمعيشية والأمنية واحتياجاتها، والنقص في الخدمات الأساسية في قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والطرق.

وأكد الوفد أن عدم وصول المياه والكهرباء حال دون الاستفادة من هذه الأراضي الخصبة وتحويلها إلى مشاريع زراعية.

وتطرق الوفد إلى عدم توفر سيارات الإطفاء التابعة للهيئة العامة للسلامة الوطنية، وعدم توفر سيارات إسعاف وسيارات قمامة بالبلدية.

من جانبه أكد القطراني، أن لجنة الأزمة بالحكومة ستستجيب لمطالب بلدية ربيانة والمنطقة الجنوبية عموما، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والطرق والمياه والمشاريع الزراعية.

وأكد أنها ضمن جدول أعمال لجنة الأزمة، كما أكد أنه سيتم توفير سيارات إطفاء وتسليمها لمدير مديرية أمن ربيانة.

ودعا القطراني، إلى ضرورة التواصل مع وزير الصحة عثمان عبد الجليل فيما يتعلق بالتعاقد مع الأطباء للعمل ببلدية ربيانة، حسب التخصصات الطبية المطلوبة.

وفيما يخص ملف الطريق الرابط بين الكفرة وربيانة، أكد القطراني أنه سيتم إحالته للدراسة لمنح إذن التعاقد ضمن مشاريع الحكومة الليبية في المنطقة الجنوبية.