الخارجية الأميركية: لا حل عسكري للأزمة في ليبيا

ليبيا – شددت الولايات المتحدة الأميركية على أنه لا حل عسكريًا للأزمة في ليبيا، مجددةً رفضها بشدة أي استخدام للعنف في أي مكان، والتأكيد على دعم التنفيذ الكامل لاتفاق 23 أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، داعيةً في الوقت ذاته لتركيز كافة الجهود على التحرك نحو إجراء انتخابات تحظى بالدعم في جميع أنحاء ليبيا وتستعيد سيادة البلاد بالكامل.

هالة غريط الناطقة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأميركية، وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أكدت أن الولايات المتحدة ترى أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، مجددة رفض بلادها بشدة أي استخدام للعنف، والتأكيد على دعم واشنطن للتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

ورحبت غريط بتعهد المبعوث الخاص لأمين عام الأمم المتحدة عبد الله باتيلي حول الإجماع الوطني الليبي من أجل المضي قدمًا في الاستعداد للانتخابات، وكذلك نيّته إحياء المسار الأمني، مشيرة إلى دعم بلادها جهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار السياسي والمصالحة بين الليبيين، ودعم وساطة الأمم المتحدة بشكل كامل والتي تهدف إلى وضع أساس دستوري لتمكين إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن.

وأكدت أن السبيل الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدمًا هو من خلال خريطة طريق لانتخابات ذات مصداقية تمكن الناخبين الليبيين من اختيار قادتهم لدفع البلاد نحو الاستقرار والازدهار، لافتة إلى أن الولايات المتحدة ستقدم أي دعم مطلوب من المبعوث الأممي لدى ليبيا.

ودعت المسؤولة الأميركية المجتمع الدولي إلى العمل بشكل وثيق مع الممثل الخاص للأمم المتحدة، مشيرةً إلى مطالبة الشعب الليبي بفرصة لاختيار قادته من خلال انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدةً أن ذلك ضروري لإضفاء الشرعية وضمان المساءلة.

غريط لفتت إلى تشجيع الولايات المتحدة للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة على إعطاء الأولوية للجهود المبذولة لضمان الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة الليبية، وكذلك عمل بعثة الأمم المتحدة لمراقبة وقف إطلاق النار، معتبرةً أنها تساعد اللجنة العسكرية الليبية المشتركة “5 + 5” في الإشراف على الانسحاب الفوري لجميع القوات والقوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة.

