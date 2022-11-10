النويري: بحثت مع السفير الألماني المستجدات السياسية في ليبيا

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب “فوزي النويري”، اليوم الأربعاء، السفير الألماني لدى ليبيا “ميخائيل أونماخت” بمكتبه في مقر فرع ديوان مجلس النواب في العاصمة طرابلس.

وتناول اللقاء المستجدات السياسية في ليبيا وعدد من القضايا المتعلقة بالشأن الليبي وسُبل معالجتها بما يُحقق الاستقرار في بلادنا، وذلك وفق تصريحات للناطق الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق.

وأضاف “بليحق” أن الاجتماع تطرق لاستثمار كافة الظروف من أجل الوصول لتسوية تُفضي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال تحقيقاً لإرادة الشعب الليبي.

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