بليحق: البرلمان طالب اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديلات لمشروع قانون المرتبات الموحد

ليبيا – استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن المجلس ناقش في جلسته عددًا من مشاريع القوانين في مقدمتها مشروع قانون المرتبات الموحد.

وطالب المجلس في جلسته اللجنة المالية بسرعة إنجاز التعديلات التي أقرها المجلس في جلسة سابقة لإنهاء كافة الملاحظات والتعديلات حول مشروع قانون المرتبات الموحد، بالإضافة إلى مطالبة اللجنة التشريعية بضرورة التعجيل بمشروع قانون الأمن الداخلي الذي استكمل مجلس النواب مناقشاته ومداولاته به ليتم عرضه خلال الجلسة المقبلة، لافتًا إلى أن هنالك مشروعين آخرين لقوانين وهما مشروع قانون النقابات ومشروع قانون الشباب والرياضة اللذان تم عرضهم في جلسات النواب الإثنين والثلاثاء وترك المجال لأعضاء مجلس النواب لمزيد من الاطلاع و الملاحظات حول مشاريع القوانين ليتم طرحهما في الجلسة المقبلة.

كما ناقش مجلس النواب مشروع قانون تعديل القانون الخاص بالتأمين الصحي لكل المواطنين بكافة القطاعات.

وأقر المجلس في جلسته تعديل قانون التأمين الصحي بما يخدم مصلحة المواطن واستفادة كافة المواطنين بخدمات التأمين الصحي التي أقرت وفقًا لقانون سابق واحتاج هذا القانون إلى تعديل، أيضًا بناءً على طلب عدد من أعضاء مجلس النواب تم في جلسة اليوم مناقشة ما قامت بإنجازه لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في مدينة بنغازي وبعد مناقشات ومداولات حول هذا البند وماذا قدمت هذه اللجنة لمدينة بنغازي، وكذلك أوجه الصرف التي صرفت بمسألة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي بعد الحرب التي تعرضت لها المدينة ضد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، وقرر المجلس في هذا البند تشكيل لجنة برلمانية للمتابعة مع رئيس وأعضاء لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في بنغازي حول المخصصات التي خصصت لهذه اللجنة، وكذلك أوجه الصرف التي صرفت بها الأموال المخصصة للجنة إعادة الإعمار و الاستقرار في مدينة بنغازي، وبذلك علقت الجلسة.

