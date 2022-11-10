المشري: إجراء الانتخابات يتطلب حكومة موحدة تسيطر على كل ليبيا

استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الأربعاء، المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية ليزلي أوردمان، بالعاصمة طرابلس.

وذكر مجلس الدولة في بيان أن المشري بيّن خلال الاجتماع جهود مجلسه لتحقيق الاستقرار وإنهاء المراحل الانتقالية من خلال استكمال التصويت على القاعدة الدستورية.

وأضاف البيان أن المشري أوضح أن إجراء انتخابات مقبولة وسليمة يتطلب سلطة تنفيذية قادرة على بسط نفوذها على كل البلد مدعومة بسلطة رقابية موحدة، وهو ما يتطلب الإسراع في توحيد المناصب السيادية.

ومن جهته أكد نورلاند دعم بلاده لكل ما من شأنه الإسراع في إنجاز الاستحقاق الانتخابي بشكل سليم ومقبول من الأطراف السياسية في ليبيا، وفق البيان.