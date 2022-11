شركة الخليج العربي تعلن إدخال بئر جديد بحقل النافورة النفطي للإنتاج

ليبيا – أعلنت شركة الخليج العربي للنفط عن إدخال البئر الجديد G318 بحقل النافورة النفطي للإنتاج.

شركة الخليج العربي أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن إدخال البئر يأتي ضمن خطط إدارة الشركة وتوصيات المؤسسة الوطنية للنفط لرفع الإنتاج.

وأشارت إلى الانتهاء من تشغيل البئر G318 بالمحطة 5 أمس الثلاثاء ووضعه على الإنتاج، بعد جهود كبيرة ومتواصلة باستكمال كافة أعمال الربط الميكانيكي وكافة الأعمال الكهربائية على البئر G- 318، ووضع أعمدة وتركيب العوازل والأذرع، وشد الأسلاك إلى المرحلة النهائية، وتوصيل المحول الكهربائي تغذية مضخة ESP.

وأفاد مراقب الحقل بأن البئر الثالث من مجموع 6 آبار يجري تنفيذها وما زالت الأعمال على الآبار G- 242،G- 292 وG- 319 تحت الإنجاز وفي مراحلها الأخير، مقدمًا الشكر إلى كافة المهندسين والفنيين على جهودهم الكبيرة غير المسبوقة، شادًا على أيديهم من أجل بذل المزيد لتحقيق كل الأهداف المرسومة، قائلًا: “شركة الخليج العربي للنفط ستبقى بفضل هؤلاء الرجال عملاق الشركات النفطية في شمال أفريقيا”.

