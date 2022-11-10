إسماعيل: التوافق الدستوري يحتاج إلى تنازلات

الوطن / رصد

دعا المحلل السياسي، السنوسي اسماعيل، الأطراف السياسية إلى تقديم تنازلات للوصول الى توافق حول المسار الدستوري والتنفيذي.

وقال اسماعيل، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إن قرارات مجلس الأمن بشأن ليبيا لا نستطيع الاستهانة بها واعتبارها فقاعات إعلامية، لكن تطبيقها يحتاج إلى مراعاة التوزن الدولي والإقليمي في ليبيا والموقف السياسي المشترك لدى الأطراف الليبية.

وأشار إلى أنه في حال توافقت الأطراف الليبية على سلطة تنفيذية موحدة، فإنه بإمكانها الإشراف على الانتخابات وسير الدولة في المرحلة التمهيدية قبل الانتخابات.