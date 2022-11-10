حمودة: حكومة الدبيبة وافقت على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالسعودية

قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد حموده، اليوم الأربعاء، إن مجلس الوزراء وافق على انضمام ليبيا للمنتدى العالمي للطاقة بالمملكة العربية السعودية الذي يضم كل دول الأقطار المصدرة للنفط (opec) ابتداءً من سنة 202، وبهذا تصبح ليبيا العضو رقم 73 بهذا المنتدى.

وأضاف حموده، في مؤتمر صحفي، أن مجلس الوزراء وافق على مقترح إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية الخلايا الشمسية بمنطقة أوباري.

كما وافق المجلس على اعتماد مذكرة التفاهم المبرمة بين معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الخارجية والأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الصربية في مجال التدريب وتطوير الكادر الوظيفي للدبلوماسية الليبية والصربية، والعمل على تنظيم المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية.

وأوضح حموده أن مجلس الوزراء وافق على طلب رعاية فئة المتقاعدين الفلسطينيين الذين قضوا سنوات طويلة خدمة بدولة ليبيا، وكذلك العاملين في القطاع الخاص (أعمال حرة) بأن تكون إقامة هذه الفئات بمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب إقامة خاصة مدتها 5 سنوات، مع خروج وعودة متعددة الرحلات وإعفائهم من الرسوم المستحقة.

وأشار إلى وصول شحنة من الوقود تقدر الكمية بـ30 ألف طن متري من الوقود، يوم أمس الثلاثاء، إلى الموانئ التونسية، مقدمة من الشعب الليبي إلى الشعب التونسي، بناء على تعليمات رئيس الوزراء للمؤسسة الوطنية للنفط.