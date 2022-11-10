الأناضول: 2 مليار و24 مليون دولار حجم الصادرات التركية إلى ليبيا

ليبيا – أكدت وكالة “الأناضول” التركية تجاوز صادرات تركيا إلى ليبيا 2 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أكتوبر من العام الحالي.

وبحسب أرقام مجلس المصدرين الأتراك، فإن الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الفترة المذكورة زادت بنسبة 3.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

كما بلغت قيمة الصادرات التركية إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، 2 مليار و24 مليون دولار.

وفي تصريح للأناضول، أشار رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي مرتضى قرنفيل إلى وجود إمكانات أكبر لزيادة الصادرات التركية إلى ليبيا.

وأضاف أن منتجات الحبوب والبقول والأثاث والمنسوجات والملابس الجاهزة جاءت في مقدمة السلع التي صدرتها تركيا إلى ليبيا خلال الأشهر العشرة الأولى من 2022.

وتابع قائلًا: “التقارب في العلاقات السياسية يؤثر بشكل إيجابي على علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وأعتقد أن الاتفاقيات التي تم إبرامها بين البلدين سيكون لها دور مهم في علاقاتنا التجارية والاستثمارية، وآمل أن يكون لهذه الاتفاقيات انعكاسات إيجابية قريبًا”.

كما وصلت قيمة صادرات تركيا الإجمالية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 209.5 مليار دولار، بزيادة 15 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام المنصرم.

الوكالة لفتت النظر إلى أن قيمة الصادرات التركية بلغت 21.3 مليار دولار، بزيادة 3 بالمئة مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

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