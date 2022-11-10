“الحداد” لـ”نورلاند”: نطالب أمريكا بالعمل على الحد من التدخلات الخارجية في ليبيا

أشاد رئيس الأركان في المنطقة الغربية محمد الحداد بالجهود التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لليبيا في كل الملتقيات والمحافل الدولية، وذلك خلال لقائه السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والوفد المرافق له.

والتقى “الحداد” ظهر اليوم الإربعاء، بمكتبه بطرابلس، السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، والوفد المرافق له، مطالبا أمريكا بالعمل مع المجتمع الدولي على الحد من التدخلات الإقليمية والدولية.

ووفق ما نشرته إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة الغربية في بيان لها، فقد أكد “الحداد” على حرصه لتوحيد المؤسسة العسكرية لفرض الأمن والاستقرار، ولتحقيق تطلعات شعبنا في قيام دولة مدنية، كما أشار إلى أن المرتزقة هم القوات الأجنبية المتواجدة بشكل غير شرعي في ليبيا.

ومن جهته أثنى المبعوث الأمريكي على الجهود التي يبذلها رئيس الأركان العامة من أجل النهوض بالمؤسسة العسكرية، ومقترحه بتشكيل قوة مشتركة بين الشرق والغرب كخطوة أولى نحو توحيد المؤسسة العسكرية، تكون مهمتها حماية وتأمين الحدود.

وأكد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذه الخطوة، وكذلك الجهود المبذولة لتأمين رحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، لتحقيق الاستقرار المنشود في ليبيا، كما أكد على موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن ضرورة إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي.