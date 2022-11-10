شد أسلاك واستبدال عمود كهرباء بالأصابعة

أجرى فنيو دائرة توزيع الأصابعة، الخميس، صيانة دورية لخط «مسكة» المتغذي من محطة «66/ 11» الأصابعة.

وشملت الصيانة استبدال عمود مكسور وشد أسلاك، وفق بيان مقتضب صادر عن الشركة العامة للكهرباء، لم يخض في مزيد من التفاصيل.

– صيانة كوابل كهرباء ومحولات هوائية في الأصابعة

– «الكهرباء» تستعد للذروة الشتوية في الأصابعة

والسبت، أعلنت شركة الكهرباء إجراء فرق الصيانة بدائرة توزيع الأصابعة عديد الصيانات على الشبكة الكهربائية شملت صيانة محولات هوائية وإصلاح كوابل مغذية للشبكة، مع تركيب تشعيرات وصيانة مفاتيح ضغط منخفض.