شكري يبحث مع نظيرته الفرنسية تطورات الأوضاع في ليبيا

ليبيا – استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري الثلاثاء نظيرته الفرنسية كاترين كولونا على هامش فعاليات الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيير المناخ COP27 المنعقد بشرم الشيخ.

السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصري، أشار إلى أن الجانبين بحثا القضايا والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها، وعلى رأسها التطورات في ليبيا.

