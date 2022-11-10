الصحة العالمية: تدريب 20 عاملا صحيا بتاجوراء على التصدي للشائعات

نظمت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، ورشة عمل للعاملين الصحيين المجتمعيين في بلدية تاجوراء حول التواصل بشأن المخاطر وزيادة الوعي، وذلك في مكتب المنظمة في العاصمة طرابلس.

ووفق بيان صادر عن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، فإن ورشة العمل تستهدف تعزيز المشاركة الفاعلة للتصدي للشائعات والمعلومات المضللة حول كوفيد 19والتطعيمات في طرابلس.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا أن ورشة العمل شارك فيها 20 من العاملين الصحيين المجتمعيين الذين تم تدريبهم على المهارات الخاصة للاستجابة لكوفيد-19 وأهمية التطعيمات.