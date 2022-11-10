حالة الطقس المتوقعة في ليبيا (الخميس 10 نوفمبر 2022)

أظهرت التوقعات الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، استمرار استقرار الطقس على معظم مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب أحيانًا على بعض مناطق الساحل الممتد من مصراتة إلى الخليج والجبل الأخضر.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا بداية من غد على بعض مناطق الساحل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مصراتة وسرت.

– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و27 درجة.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد:

– حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على ساحل الخليج والجبل الأخضر.

– الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 22 و26 درجة ولا تتجاوز 19 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة.