ليبيا – علق رئيس مركز إسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي العضو بجماعة الإخوان المسلمين على لقاء عبد الحميد الدبيبه مع وفد السفارة الأمريكية والتي كان على رأسها المبعوث الخاص الأمريكي، مشيرًا إلى أن السفير الأمريكي منذ خمس أشهر قدم مبادرة، وما زال يؤسس لها ويقنع بها الأطراف الليبية أن تكون هناك انتخابات وبوجود الحكومتين.

الراجحي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن حكومة باشاآغا تؤمن المناطق الشرق والجنوب وحكومة الدبيبة تؤمن الغرب الليبي، وهذه المبادرة ربما يعمل عليها السفير الأمريكي منذ فترة حتى لو أن ستيفاني ويليامز في مقالها الأخير أوضحت أنه لا يوجد حل يتوقعه الليبيون أو حتى المجتمع الدولي.

وأشار إلى أنه أصبح هناك يقين عند الكل بأن مجلسي النواب والدولة لن ينتجوا حلًا؛ لأن الحل هو نهايتهم في السلطة والذهاب نحو الانتخابات عبر وجود حكومتين، معتبرًا أن حكومة موحدة توحد البلاد أصبح شرطًا من الصعب تلبيته، بالأخص أن مجلس النواب الآن والدولة بدأوا يشترطون شروطًا أخرى لإجراء الانتخابات وبدء الحديث عن مناصب سيادية موحدة، وهذا لم يسمع عنه خلال السنوات الماضية.

وأضاف: “الأطراف لا تستطيع عرقلة الانتخابات ولا تتوقع من حفتر أنه يعلن عن وقف الانتخابات في المناطق التي يسيطر عليها؛ لأن الزخم الشعبي ودعم الانتخابات أكبر من أن يعترضه بشكل علني، المعارضون والمعرقلون للانتخابات يقومون بها بشكل غير واضح، لكن لن تستطيع أي قوة مليشيات جيش شرطه أي طرف سياسي وعسكري أن يقوم بشكل علني بمعارضة الانتخابات”.

وكشف أن هناك مجموعة صغيرة في مجلسي الدولة والنواب وغيرهم من المرافقين والسكرتارية لا يتجاوز عددهم 500 شخص صرفوا أموالًا أكثر من مليار دولار خلال 10 أشهر، يعني 100 مليون والجميع رأى البذخ والثراء.

ورأى أن هؤلاء الأفراد يعلمون بأنه في حال إجراء الانتخابات لن ينتخبهم الشعب الليبي مرة أخرى؛ لأنهم فشلوا في مهمتهم، معتبرًا أن الموجودين في السلطة لا يريدون إجراء الانتخابات وأكبر دليل على ذلك الأموال التي هدروها.

Shares

The post الراجحي: أصبح هناك يقين عند الكل بأن مجلسي النواب والدولة لن ينتجوا حلًا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية