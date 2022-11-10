ديوان المحاسبة: الأخبار التي وردت في وسائل الإعلام عن وزارة الصحة “مضللة”

الوطن|رصد

أكد ديوان المحاسبة أن الأخبار المضللة التي أوردتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي والتي تفيد تأخر الديوان في مراجعة العطاء العام لوزارة الصحة بالحكومة منتهية الولاية وموافقته على التعاقد مع شركات أدوية لم تتم الترسية عليها من لجان وزارة الصحة، لا أساس لها من الصحة.

وأشار الديوان في بيان رسمي له، إلى أنه استوجب الأمر التوضيح بأن العطاء العام المشار إليه لم يتم إحالته إلى الديوان، وهو مايزال تحت الإجراء والمراجعة بوزارة الصحة حتى اليوم، مؤكدًا أنه تم مخاطبة ومراسلة التي الوزارة للإسراع في إنجازه وإحالته للديوان في وقت ملائم للدراسة والمصادقة.

وأضاف بيان الديوان “ما زالت وزارة الصحة حتى الآن عاكفة على إجراء عطاءات محلية لتوفير الأدوية من السوق المحلي يتم إحالتها للديوان للمراجعة والمصادقة بحكم القانون، حيث يقوم الديوان بمراجعتها والتحقق من الأسعار والمواصفات والاستئناس بالأسعار العالمية، وتبعا لذلك يطلب الديوان إجراء التعديلات والتخفيضات اللازمة وفقا للمصلحة العامة لأهمية توفير الادوية للمرضى“.

وأشار الديوان في بيانه إلى ما يتعلق بالكتاب الذي ورد ببعض صفحات التواصل بوجود شركة القصر تحت رقم (5) بمصادقة الديوان والتي لم يتم الترسية عليها من لجان الصحة، فهو ناتج عن خطأ مطبعي، إذ وردت كلمة “القصر” بدلا من “المنتصر” وهي الشركة التي جرى الترسية عليها، وقد قام الديوان بمخاطبة الوزارة لتصحيح الخطأ المشار إليه بموجب الكتاب رقم (8708-19) بتاريخ 2022/11/8م.

وختم البيان أن الديوان يحرص على التمسك بالنزاهة والمصداقية في أعماله، معتبرًا أن ذلك يعد من أهم المبادئ والأسس اللازمة لممارسة العمل الرقابي وهو لم ولن يفرط فيها بأي حال من الأحوال.