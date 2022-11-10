القبي: لا يوجد شخص عاقل وسليم يقول أن حفتر ومن معه هم نواة للجيش

تجاهل جلال القبي، الناشط الإعلامي في مليشيات بركان الغضب، نجاح البحث الجنائي بنغازي في إلقاء القبض على قتلة الموظف بمحكمة جنوب بنغازي “سالم العبدلي” قبل 24 ساعة من وقوع الجريمة.

واستغل القبي صورا قديمة متداولة لأحد القتلة وهو بلباس القوات المسلحة كي يجدد هجومه على المؤسسة العسكرية وينفي عنها صفة الجيش النظامي رغم أن الجرائم الفردية تحدث حتى في الدول الكبرى، وهناك قضاة ومحامون وضباط وأطباء، ارتكبوا جرائم قتل فظيعة في دول مدنية وديمقراطية لها دساتير وجيوش وشرطة وقضاء.

وقال القبي في تغريدة له عبر حسابه على تويتر، “ما فيش شخص عاقل وعنده ذرة وطنية يرفض أو يكون ضد قيام مؤسسة الجيش والشرطة في بلاده”. بحسب كلامه.

وأضاف “لكن في نفس الوقت ما فيش شخص عاقل وسليم يقول أن حفتر ومن معه هم مؤسسة أو نواة للجيش، هذا أحد أفراد جيش حفتر الذي قام بالأمس بفصل رأس شخص عن جسده أمام زوجته وأطفاله في بنغازي سوابقهم كثيرة حدث ولا حرج”. على حد زعمه.