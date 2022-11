عبد الجليل يناقش وضع القطاع الصحي في مدينة بنغازي

ليبيا – قامت مجموعة من أعيان ومشائخ مدينة بنغازي بزيارة لوزير الصحة في الحكومة المكلفة من البرلمان عثمان عبد الجليل في مقر الوزارة، لمناقشة وضع القطاع الصحي بمدينة بنغازي.

الأعيان استعرضوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة المشاكل والعراقيل التي تواجه القطاع والتي شملت نقص الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفيات التخصصية والمرافق الصحية الخدمية والعيادات المجمعة، وعلى رأسها معدات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى مناقشة بعض النقاط المتعلقة بالمتابعة الدورية والصيانات العاجلة لبعض المرافق والإشكاليات المتعلقة بالأوضاع الإدارية والمالية لبعض الفئات العاملة بالقطاع الصحي والنظر في لجان العلاج بالخارج وبعض النقاط التنظيمية للقطاع الخاص وتخصيص لجان لاستقبال الشكاوى والنظر في الأخطاء الطبية.

من جهته، أوضح الوزير لأعيان ومشايخ بنغازي بأن العسر المالي وقلة الإمكانيات يقفان حجر عثرة أمام حلحلة كل الإشكاليات المذكورة، موضحًا أنه ومن خلال زياراته للعديد من المستشفيات والمرافق الصحية بالمدينة وتشكيل العديد من اللجان لتحديد الاحتياجات فقد تولدت لديه فكرة واضحة عن المطلوب للنهوض بالخدمات الصحية في هذه المرافق، وأن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على وضع خطة عامة للرفع من كفاءة الخدمات الطبية لمواكبة تطوير المنظومات سواء الفنية أو الإدارية وإعادة تفعيل الصيدلية المركزية ووضع رقابة تامة على القطاع الخاص.

وأكد عبد الجليل بأنه سيعمل على رفع كافة المطالب المقدمة من الأعيان إلى مجلس الوزراء للنظر فيها على وجه السرعة خصوصًا فيما يتعلق بالموارد المالية المطلوبة، بالإضافة إلى حل الإشكاليات الإدارية والمالية لموظفي القطاع.

