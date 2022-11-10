بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة يبقى الطقس مستقر على معظم مناطق ليبيا مع تكاثر للسحب أحياناً على بعض مناطق الساحل الممتد من مصراته إلى الخليج والجبل الأخضر.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانا بداية من يوم الغد على بعض مناطق الساحل مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة خاصة على مصراته وسرت.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا علي ساحل الخليج والجبل الأخضر.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 26)مْ ولاتتجاوز (19)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلي معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 26)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24- 25)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:09)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:32).