تيار يا بلادي: لقاء تشاوري لشبكة الأحزاب ووجبة غداء على شرف «بوسهمين»

عقد تيار يا بلادي لقاءً تشاوريًا لشبكة الأحزاب بحضور رئيس التيار نوري أبو سهمين تخللته وجبة غداء على شرفه.

وأوضح التيار، في بيان، أن اللقاء شارك فيه بالإضافة إلى أبو سهمين عدد من رؤساء الأحزاب وممثلين عنهم.

وتابع البيان، أنه تم خلال اللقاء التشاور في مجموعة المبادرات والمقترحات التي تقدمت بها أحزاب الشبكة لمعالجة الانسداد السياسي الحاصل في البلاد.

وأسفرت الجلسة التشاورية عن عدة توصيات سيتم التشاور فيها ومناقشتها بتوسع في الأيام القادمة حتى تخلص في النهاية إلى موقف موحد تقف فيه الشبكة كداعم أساسي لإرادة الشعب بعيدا عن المصالح الحزبية والفئوية التي تضر بمصالح الليبيين.